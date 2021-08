São Bernardo, no ABC, promove mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Bernardo (ABC) promove, neste fim de semana, um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos. Serão 12h neste sábado (14) e mais 12h neste domingo (15), com atendimento das 8h às 20h em ambos dias, nos sete postos avançados do município.

A expectativa do município é que mais de 98% da população elegível esteja com pelo menos uma dose da proteção aplicada até o final de domingo.

"Nosso objetivo é aplicar 40 mil doses neste final de semana, contemplando as faixas etárias que já estão no momento de tomar a segunda dose", diz nota da prefeitura.

É necessário agendamento prévio no site da prefeitura e no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão. Além disso, é preciso preencher os dados no site Vacina Já, do governo de São Paulo, para agilizar o atendimento no dia da aplicação.

Também estará disponível a segunda dose para os públicos de 45 a 59 anos com comorbidades e profissionais de Saúde que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 5 de junho, além de adultos de 30 a 34 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 24 de julho.

Para quem perdeu o prazo, a segunda dose da vacina será disponibilizada por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, no posto de vacinação do Clube dos Meninos, das 8h às 15h, no bairro Rudge Ramos, durante o fim de semana.

A partir de segunda-feira (16), o serviço será transferido para o posto do Ginásio Poliesportivo do bairro Jardim Lavínia, com o mesmo horário de funcionamento.

Todos os postos de vacinação avançados de São Bernardo também são pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis, das 8h às 16h, com a campanha Vacina Contra a Fome.

Mutirão vacinação | São Bernardo

Quando:

Sábado (14) e domingo (15) Das 8h às 20h

Sete postos de vacinação:

- Paço Municipal - praça Samuel Sabatini, 50, Centro

- Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib - av. Kennedy, 1.155, Parque Anchieta

- Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas - estrada do Poney Club, 90, Alvarenga

- Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande - rua Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande

- Clube dos Meninos - av. Caminho do Mar, 3222, Rudge Ramos

- Centro Esportivo do Jardim Lavínia - av. Capitão Casa, 1.500, Jardim Lavínia

- Ginásio Poliesportivo do CREC Vila São Pedro - ruas Tiradentes, 1.845, e Santo Antônio, 300

Agendamento prévio:

Site da Prefeitura de São Bernardo

App São Bernardo na Palma da Mão

Site Vacina Já, do Governo de São Paulo

Segunda dose:

Disponível, com agendamento, para os públicos de 45 a 59 anos com comorbidades e profissionais de Saúde que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até o dia 5 de junho, e adultos de 30 a 34 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 24 de julho

Segunda dose atrasada:

Ofertadas por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento

No fim de semana:

- Posto de vacinação do Clube dos Meninos, no bairro Rudge Ramos

- Das 8h às 15h

A partir de segunda-feira (16):

- Posto do Ginásio Poliesportivo do bairro Jardim Lavínia

- Das 8h às 15h

Fonte: Prefeitura de São Bernardo