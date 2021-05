São Bernardo e Santo André iniciam nesta segunda toque de recolher

Em Santo André, gestão Paulo Serra (PSDB), não haverá multa para quem descumprir as regras, mas sim ações de conscientização para a importância do toque de recolher, que vai até o dia 14 de junho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O toque de recolher noturno em Santo André e São Bernardo do Campo (ABC), adotado por causa na alta nas taxas de internações pela Covid-19, começa nesta segunda-feira (31). Entre as principais mudanças estão o limite de funcionamento de estabelecimentos comerciais, que não são essenciais, entre 6h e 21h, e a interrupção do transporte público municipal das 22h às 4h.

