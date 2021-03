Santos antecipa interdição de praias para sábado (13)

O prefeito disse ainda que vai pedir ao governo estadual a suspensão da Operação Descida no sistema Anchieta-Imigrantes para coibir a entrada de turistas na região. Também solicitou reforço no efetivo da Polícia Militar para fiscalizar o cumprimento das novas restrições.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Santos decidiu antecipar para sábado (13) a interdição das praias do município. Fica proibido o uso total da faixa de areia e a realização de atividades e esportes no mar.

