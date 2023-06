Santana de Parnaíba faz tapete colorido para celebrar Corpus Christi

Desde que foi instituída, no século 13, a comemoração ocorrer sempre em uma quinta-feira 60 dias depois do domingo de Páscoa.

Mais de mil pessoas, entre moradores e turistas, trabalharam na confecção do tapete colorido, que mede cerca de 850 metros quadrados e é produzido com serragem, argila, casca de ovo, cal, pipoca e pó de café.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, iniciou as atividades para os festejos de Corpus Christi às 6h desta quinta-feira (8) com a confecção de um tapete no centro histórico do município.

