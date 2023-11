Santa Catarina registra 3ª morte em decorrência das chuvas

De acordo com o último boletim meteorológico da Defesa Civil, divulgado às 16h deste sábado (18), há possibilidade de temporais em pontos isolados, com risco baixo a moderado de ocorrências relacionados às chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, 62 municípios registraram ocorrências relacionadas com fortes chuvas, temporais, inundações, vendavais, alagamentos, granizo e enxurradas. O estado tem 64 cidades em estado de emergência, sendo 8 em calamidade pública (Rio do Sul, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Pouso Redondo, Trombudo Central, Agrolândia, Botuverá e São João Batista).

