Santa Casa cancela provas de residência para nove especialidades

"A lisura do processo foi atacada como um todo", diz o advogado Gabriel Prado de Souza Aranha. "O justo seria o cancelamento para todas as especialidades."

No pedido que será apresentado, os advogados listam as seguintes falhas:

Nesta terça-feira (12), o escritório informou que vai protocolar um pedido de liminar para o cancelamento das provas de todas as especialidades ou então a suspensão da homologação da primeira fase até que as irregularidades sejam investigadas.

O instituto afirma que lamenta os fatos e está apurando internamente os erros. A Santa Casa também afirma lastimar as ocorrências e reforça que a Comissão de Residência Médica "sempre prezará por garantir a isonomia no acesso aos programas.

De acordo com o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, responsável pela aplicação dos testes, foi constatado que houve falha na entrega do pacote de provas em uma das salas da Universidade Anhembi Morumbi em que estavam os candidatos à residência em pediatria.

Os demais programas seguirão com o cronograma publicado no edital.

