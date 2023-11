Sander Mecca é o sétimo eliminado do reality A Fazenda 2023'

Sander Mecca foi o sétimo eliminado de. O resultado da roça desta semana foi revelado na noite desta quinta-feira, 16. O ex-peão teve apenas 6,32% dos votos para permanência no reality show da Record TV. Mecca disputava a roça com Márcia Fu e Lucas Souza, após ter sobrado mais uma vez no Resta Um.

Em sua despedida, ele destacou ter sido esta uma das "maiores insanidades" que já viveu, declarou torcida para o WL e afirmou que continua torcendo para que a Márcia saia.

Como foi a formação da Roça

A votação se iniciou com Fazendeiro da Semana, Yuri Meirelles, que teve de escolher entre indicar alguém ou ter R$ 20 mil caso permitisse que o dono do Poder Laranja da semana, Shayan Haghbin, escolhesse o roceiro em seu lugar. Meirelles optou por indicar Jaquelline para a berlinda, mas a peoa conseguiu escapar da roça ao vencer a Prova do Fazendeiro no dia seguinte.

Márcia Fu também caiu na Roça, sendo a mais votada pelos colegas de programa. Sem puxada da baia pelo segundo indicado, o vencedor da Prova de Fogo, Cézar Black, escolheu o Poder branco e, entre duas opções, ficar imune ou escolher alguém da baia para a roça, e escolheu colocar Lucas Souza após escapar na votação geral.

No Resta Um, quem sobrou foi Sander Mecca, que se tornou último indicado para roça, vetou Márcia Fu de realizar a Prova do Fazendeiro, mas acabou sendo o eliminado da vez.