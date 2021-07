Salvador define evento-teste com 500 pessoas e projeta volta de shows em agosto

O prefeito Bruno Reis projeta a retomada de eventos do setor de entretenimento em Salvador a partir do mês de agosto.

O formato seria semelhante ao previsto para setembro no Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou a realização de uma Carnaval fora de época na ilha de Paquetá, bairro insular a 17 km do continente.

A prefeitura negocia uma parceria com a Fiocruz para realizar um estudo no qual irá monitorar possíveis casos de Covid-19 no público do evento-teste.

O primeiro evento terá público de 500 pessoas -todas elas vacinadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19- e será realizado no Centro de Convenções de Salvador.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), informou nesta segunda-feira (5) que fará no dia 29 de julho o primeiro evento-teste para retomada do setor de entretenimento em Salvador após 15 meses de pandemia.

