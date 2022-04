Saída do Feriado de Tiradentes está tranquila nas rodovias paulistas nesta quarta (20)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas enfrentaram menos congestionamentos do que era esperado pelas concessionárias que gerenciam as estradas paulistas, na noite desta quarta-feira (20), na saída para o feriado de Tiradentes para curtir o Carnaval fora de época. Por volta das 20h, os paulistas que seguiam para o interior ou para o litoral do estado não enfrentavam muitas dificuldades.

Rumo ao litoral, a rodovia dos Imigrantes apresentava lentidão do km 65 ao km 70 e tráfego intenso do km 40 ao km 56. Todos os pontos devido ao alto fluxo de veículos. Nos demais trechos, o tráfego era normal.

O Sistema Anchieta-Imigrantes colocou em ação a Operação Descida 7X3. O motorista utiliza as pistas norte e sul da Anchieta, além da pista sul da rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. Já a subida é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes.

A interligação de planalto está bloqueada no sentido São Paulo.

No sentido interior, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes tinham trânsito normal, segundo a concessionária CCR AutoBan. Havia lentidão apenas no sentido capital no km 30, por causa de obras na pista expressa em Cajamar. Por isso, o retorno dessa região está interditado e o motorista tem de utilizar o próximo.

Na Raposo Tavares, sentido Sul, havia congestionamento da saída de São Paulo até Cotia. O sentido inverso tinha trânsito intenso.

No sistema das rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Tamoios, só havia tráfego intenso na saída de São Paulo, entre os km 20 e km 27. A partir daí, as pistas estavam livres.

Na saída da Dutra o trânsito também estava lento, com muitos veículos seguindo rumo ao Vale do Paraíba e Rio de Janeiro.

O maior problema estava na Baixada Santista. Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), havia congestionamento na rodovia Manuel Hipólito Rego, entre Bertioga e Boraceia. De Boraceia até São Sebastião, o tráfego estava lento, mas melhorava depois.

Na descida da serra de Mogi das Cruzes para Bertioga, todo o percurso estava com trânsito intenso, devido ao grande número de veículos. Mesma situação de Caraguatatuba para Ubatuba e na rodovia Oswaldo Cruz de São Luiz do Paraitinga até Ubatuba.

A expectativa é que os paulistas deixem a cidade também na manhã desta quinta-feira (21).

POLICIAMENTO

Assim como no feriado de Páscoa, na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal aumentou o efetivo de agentes nas estradas, principalmente, nos lugares em que ocorrem mais acidentes.

A Operação Semana Santa registrou queda de 50% no registro de acidentes graves (com ao menos um morto) nas estradas federais, em relação ao mesmo período de 2021.

Também foi contabilizada queda de 71% no número de feridos, que caíram de 235 para 92. O problema foi que o número de mortos aumentou 32%, com o registro de 53 vítimas fatais de acidentes neste ano.