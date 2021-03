Saiba se o limão pode ajudar a manter o peso sob controle

Com estudos feitos em animais, é apontado que certos compostos vegetais presente no extrato de limão podem ajudar a prevenir ou reduzir o ganho de peso de diversas formas. Mas ainda não é certo que funcione em humanos.

De acordo a Healtline, uma hipótese comum é que a fibra de pectina solúvel se expande no estômago, ajudando a que se sinta satisfeito por um período maior. Mas dificilmente as pessoas ingerem limões inteiros. E já que o suco do limão não possui pectina, as bebidas à base de limão não incluem a satisfação da mesma forma.

