Saiba a razão por qual a fruta é importante no processo de emagrecimento

Além dessa vantagem na saúde, as frutas contêm propriedades que as tornam favoráveis à perda de peso. Apesar de terem açúcar natural, têm baixa densidade energética. O seu conteúdo de fibra ajuda a evitar que o açúcar seja liberado muito rápido na corrente sanguínea.

De acordo com a Healthline, numerosos estudos populacionais mostraram que as pessoas que comem mais frutas e vegetais tendem a ser mais saudáveis do que as pessoas que não comem.

Se tem uma coisa que não é segredo pra ninguém, é que as frutas são muito saudáveis. Mas ainda assim, algumas poden ser bastante calóricas, por conta dos açúcares ou por causa dos carboidratos. Agora, mesmo com isso elas podem ajudar na perda de peso?

