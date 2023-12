Saiba quem é Zinho, apontado como líder máximo da milícia do RJ que foi preso

A última ação envolvendo Zinho ocorreu no último dia 18, quando o Tribunal de Justiça afastou a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros (PSD), a Lucinha. Ela é acusada de ser o braço político de Zinho e teria influenciado a partir do seu cargo tentativas de mudanças de comandantes de batalhões policiais que combatiam a quadrilha, por exemplo. Sua defesa nega.

Zinho teria retrucado, ainda segundo o colaborador, que seu irmão, líder miliciano, já tinha um acerto de pagamento com a delegacia "para não mexer com o pessoal da milícia". Mesmo assim, teria pago. A investigação apontou ainda que, quando os outros policiais denunciados tomaram conhecimento da ação, foram pessoalmente pedir desculpas pela prisão e devolveram o dinheiro.

A primeira prisão de Zinho ocorreu em 2015 por porte ilegal de arma, mas ele foi solto no plantão judiciário. O motivo do pedido da defesa foi a não realização da audiência de custódia. Na época, Zinho era visto somente como mais um membro da quadrilha.

Outra fuga do homem apontado como líder da milícia foi ainda mais cinematográfica. Em outubro de 2023, o sobrinho de Zinho, Matheus da Silva Rezende, o Faustão, foi morto em operação policial. Investigadores acreditam que o líder, sabendo que estava perto de ser capturado, determinou a maior queima de ônibus da história do Rio de Janeiro. Na ocasião, 35 coletivos foram incendiados para facilitar sua fuga.

