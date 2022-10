Saiba quem é Eddy Junior, humorista que sofreu ofensas racistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista e músico Eddy Junior, 27, tem 1,9 milhão de seguidores no Instagram e 2 milhões no TikTok. O artista ganhou visibilidade nas redes ao postar vídeos engraçados fazendo trocadilhos com frases motivacionais.

Na madrugada da última terça-feira (18), ele foi alvo de ofensas racistas dentro do condomínio onde mora, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A acusada é a aposentada Elisabeth Morrone, 69, vizinha do artista.

Nas imagens divulgadas pelo próprio Eddy, a aposentada o chama de macaco e se nega a entrar no elevador ao seu lado. O vídeo viralizou nas redes e o caso foi parar na polícia.

Na quinta (20), artistas e ativistas fizeram um ato em frente ao condomínio. Os humoristas Paulo Vieira e Yuri Marçal e a apresentadora Astrid Fontenelle participaram do protesto.

Eddy Júnior é de Guarulhos, na Grande São Paulo, e tem cinco irmãs. Ele é conhecido nas redes pelos seus vídeos bem-humorados dando conselhos confusos, que não fazem sentido. O artista costuma usar ditados populares ou situações inusitadas, como uma briga de casal, para fazer piada invertendo todo o sentido da frase.

Em um dos vídeos, postado em maio de 2021, Eddy aparece sentado em um banco de praça. Em uma das mãos ele segura uma pedra, na outra, uma garrafa de água.

Enquanto joga água sobre a pedra ele diz: "Eii, tá vendo essa pedra? Quanto mais a água mole bate na pedra mais dura da pedra a pedra fica. Na vida, tem as pedras duras, mas quanto mais bate a água dura mais... Água mole da dura da pedra vai bater na sua vida, mas não tenha a vida da pedra mole. Se a pedra da mole tiver na sua vida, jogue a dura da pedra, mas não seja água da mole da dura. Bom dia."

À época, a postagem viralizou e foi compartilhada, inclusive, pelo ator Lázaro Ramos. Depois, outros famosos fizeram participações em seus vídeos, como o humorista Thiago Ventura e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

Neste, Eddy entrega uma bola para o ex-atleta e, com um discurso truncado, dá conselhos a ele de como chutar. Sem entender nada, Gaúcho só o observa e aperta sua mão no final. Os dois caem na risada.

Além de declamar ditados populares, o artista também faz vídeos cantando e tocando algum instrumento musical, como violão, cavaquinho ou teclado. O humor fica por conta da letra cantada errada ou com o sentido invertido.

Uma das músicas que entrou na brincadeira foi a "Sozinho", interpretada por Caetano Veloso. "Quando a gente gosta. É claro que a gente cuida. Fala que me cuida da boca, da fora do ama. Quando a gente ama, cuida claro que a gente claro...", canta o humorista com um violão na mão.

MULTADA

A aposentada que atacou com frases racistas o humorista e músico foi multada em R$ 4.500 e corre o risco de ser expulsa do condomínio em que mora na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A reportagem tentou ouvir da aposentada a versão dela e a procurou por telefone e por meio de aplicativo de mensagens. Na quarta (19), ela disse apenas que a vida privada "é inviolável" e não se manifestou mais.

Nesta quinta (20), o advogado Diego Basse afirmou à Folha de S.Paulo que o condomínio multou Morrone devido à gravidade do caso. Segundo ele, por uma questão "legal e formal", a aplicação da multa será votada em assembleia na próxima semana.

Basse acrescentou que há interpretações do Código Civil que permitem expulsar a aposentada --ela não perderia o imóvel, só o direito de morar nele. "Se ela mantiver a agressividade, há o risco de expulsão. É um pedido sensível."