Saiba qual é a origem da superstição com a Sexta-feira 13

Um estudo de 2010 do psicólogo Stuart Vyse testou um grupo de pessoas em várias tarefas de memória. O grupo que foi autorizado a carregar suas superstições teve um desempenho melhor nos testes de memória do que aqueles que o removeram. "Trata-se de reforços de confiança de 'baixo custo'", concluiu Vyse.

A verdadeira histeria de sexta-feira do século 13 começou no século 20. Muitos voltam ao livro de Thomas Lawson "Friday, the 13th", que conta a história de um corretor da bolsa que escolheu este dia para deliberadamente quebrar o mercado de ações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.