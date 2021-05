Saiba qual é o tipo de parceiro que as mulheres mais têm orgasmos intensos

Depois de fazer questionários sobre a vida sexual e as características dos parceiros dos universitários, concluíram que quanto melhor o senso de humor do parceiro, mais chances de experimentarem um orgasmo intenso. Além disso, o prazer também aumenta de acordo com o nível da autoestima do homem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.