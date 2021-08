Saiba quais são os signos que mais tem se dão bem na cama

Você sabia que muitas vezes os astros também influenciam na hora do sexo. Pela astrologia, você consegue saber o que cada signo gosta e busca na relação. Os elementos são grande influencia para isso, por isso, juntamos os signos que mais se conectam durante o sexo:

1. Áries e Escorpião: ambos com grande libido e por isso, são uma perfeita combinação na cama. Geralmente, o primeiro signo à dar o primeiro passo é Áries, que consegue movimentar a energia aquática de Escorpião. Eles também podem ser provocantes juntos e ainda quebrar rotinas ao se juntarem.

2. Touro e Libra: com muita sensualidade e emocional, eles se completam porque são muito conectados com o tato e com a visão. Juntos, eles priorizam a conversa, as preliminares e claro, o flerte.

3. Gêmeos e Virgem: ambos agem com muita comunicação. A harmonia na cama surge através de uma compatibilidade intelectual e de conversas interessantes. Conversar sobe o que gosta no sexo pode ser uma boa maneira de começar.

4. Leão e Capricórnio: esses signos servem para se completar, já que Leão precisa se sentir adorado para despertar o tesão e o Capricórnio se sente responsável por dar prazer ao outro. O leonino dá a segurança necessária para o capricorniano se soltar na hora do prazer.

5. Câncer e Peixes: os dois são signos de elementos água, que buscam romantismo e envolvimento emocional para um sexo perfeito. O canceriano consegue saber exatamente quais são os desejos mais profundos do pisciano.

6. Sagitário e Aquário: o sagitariano adora uma aventura, age por impulso, desde lugares diferentes a outros métodos de prazer. Já o aquariano procura a qualidade fixa do ar. Ambos gostam de quebrar a rotina e com isso, as aventuras aumentam.