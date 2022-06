Saiba quais são os benefícios de consumir kiwi

O kiwi é uma fruta exótica que faz bem ao corpo e merece atenção especial. Confira essa lista de benefícios de consumir Kiwi:

1. Fonte de antioxidantes e vitaminas C e E

Um estudo do Departamento de Toxicologia Química do Departamento de Medicina Ambiental do Instituto Norueguês de Saúde Pública mostrou que comer apenas dois kiwis por dia reduziu significativamente o dano oxidativo. Outro estudo mostrou que esta fruta pode reduzir o desenvolvimento de tumores.

2. Retarda o envelhecimento e melhora a saúde da pele

Um artigo científico publicado no Journal of Cell Physiology mostra que os polissacarídeos do kiwi replicam a síntese de colágeno no corpo. Esta fruta também é uma boa fonte de carotenóides e luteína, que são benéficos para a saúde da pele, pois protegem contra os raios UV.

3. Melhora a respiração

Kiwi e outras frutas ricas em vitamina C têm sido usadas com sucesso para tratar uma variedade de doenças respiratórias. Nesse sentido, o estudo destaca as respostas benéficas de adultos e crianças com asma e outras doenças e infecções respiratórias após o consumo regular de kiwis.