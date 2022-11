Saiba o que levar para a prova do Vestibular Unesp que acontece nesta terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova da primeira fase do Vestibular 2023 da Unesp (Universidade Estadual Paulista) acontece nesta terça-feira (15). Os candidatos devem chegar a partir das 13h. Os portões dos prédios de prova serão fechados às 14h.

O vestibular tem 67.657 inscritos que vão disputar as 7.680 vagas oferecidas em cursos de 24 cidades de todas as regiões do estado. Os candidatos podem consultar o local de prova no site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção.

A prova terá cinco horas de duração e é recomendado que o estudante vista roupas e calçados confortáveis para evitar incômodos ao longo do período. Só será permitida a saída do prédio após três horas do início da prova.

O exame será realizado em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo e ainda em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Uberlândia (MG).

Todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de linguagens e códigos (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte), 30 de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e 30 de ciências da natureza e matemática (biologia, física, matemática e química).

O QUE LEVAR

DOCUMENTO

Segundo o edital da Unesp, é preciso apresentar um documento original com foto. São aceitos carteira de identidade (RG), carteira de motorista (CNH), passaporte, carteira de trabalho, registro nacional de estrangeiros (RNE), carteira de órgão ou conselho de classe, e carteiras de identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

CANETA PRETA

Para a prova, o candidato deve levar caneta preta e régua transparente. O edital alerta que a utilização de canetas com tinta de outras cores para o preenchimento das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de reconhecimento da digitalização.

CELULAR

Durante a realização da prova não é permitida a utilização de aparelhos eletrônicos, como celulares, calculadora, relógio ou qualquer aparelho reprodutor de áudio. Armas também não são permitidas, mesmo que o candidato tenha porte.

VESTIMENTA

Ainda segundo o edital, não é permitido o uso de bonés, gorros, chapéu, óculos de sol ou protetor auricular. Os candidatos deverão manter as orelhas visíveis à observação do fiscal de sala, logo, não são permitidos cabelos longos soltos, bandanas ou similares.

MÁSCARA

É recomendável o uso de máscaras, conforme o edital, como medida preventiva contra a Covid-19. O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte do material de proteção.

Alimentação

Como a prova tem um período longo, a indicação é levar lanches leves e saudáveis, que deem energia, como castanhas, barras de cereal, chocolate e lembrar de levar uma garrafa de água para manter a hidratação.

O calendário do Vestibular Unesp 2023 prevê publicação do resultado da primeira fase em 5 de dezembro, aplicação da segunda fase em 19 de dezembro e divulgação do resultado final em 1º de fevereiro de 2023.

O sistema de reserva de vagas para educação básica pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.