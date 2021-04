Saiba o motivo por quais os homens devem comer amêndoas

A amêndoa é um fruto seco que, quando consumido regularmente, diminui a pressão sanguínea, satisfaz, é abundante em fibras e proteínas, e além disso, ajuda a perder peso. Ele também é rico outros nutrientes e é muito importante em uma dieta equilibrada. Para ambos os sexos.

Mas, de acordo com a Eat This, Not That!, existe um motivo por qual a amêndoa deve ser um lanche obrigatório para os homens.

Segundo a nutricionista Keri Gans, as amêndoas são uma ótima fonte de magnésio. Há estudos preliminares que mostram que os homens com deficiência de magnésio podem ter baixos níveis de testosterona. A propriedade ajuda as células a produzir energia, além de ser importante para a saúde em vários aspectos.