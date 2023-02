Saiba como evitar ficar preso no trânsito durante o Carnaval em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa neste fim de semana o pré-Carnaval de São Paulo. Com quase 200 blocos desfilando pelas ruas de todas as regiões da cidade, é importante estar atento aos bloqueios para não ficar preso no trânsito.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), apenas na região central estão previstos quase 100 bloqueios neste fim de semana. Na zona oeste, que concentra o maior número de blocos, serão 175 trechos bloqueados.

A CET informa que agentes de trânsito irão orientar os motoristas sobre os desvios. É possível consultar os horários e os trechos bloqueados no site da autarquia.

A companhia afirma, contudo, que os bloqueios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, devido a alterações no número de foliões, intempéries e outros fatores do momento. "[Será] sempre priorizada a segurança de todos os usuários da via, principalmente a dos pedestres."

A CET também recomenda a utilização de aplicativos de monitoramento de trânsito, como o Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real.

A SPTrans informou que diversas linhas de ônibus por toda a cidade terão desvios de percurso por causa dos blocos. Também é possível consultar as alterações na página oficial.

Para evitar transtornos com as interdições, os órgãos recomendam que a população dê preferência para o uso do transporte coletivo. Também orientam carregar os créditos do Bilhete Único com antecedência para evitar filas, respeitar a sinalização de trânsito e obedecer as orientações dos agentes.

A Polícia Militar vai intensificar a fiscalização com bafômetro em blitze próximas a blocos de Carnaval em todo o estado, mas principalmente na cidade de São Paulo. As ações serão mais intensas nos locais de concentração e dispersão de megablocos e durante as madrugadas.

A Uber também afirma que reforçou procedimentos de segurança para o Carnaval.

Nesta sexta (10), a empresa informou aos clientes que ativou no aplicativo a ferramenta de verificação de viagens. O usuário que ativar esse modo receberá um código e deverá apresentá-lo ao motorista antes de iniciar qualquer corrida. O objetivo é evitar que o passageiro entre no carro errado ou caia em golpes.

A Uber reforça, ainda, a recomendação de que os passageiros se sentem no banco de trás do carro.