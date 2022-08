Sabesp conclui manutenção, mas pede economia de água até esta segunda

Em caso de problemas, a população pode entrar em contato com a companhia por meio do WhatsApp (11) 3388-8000 ou pelos telefones 195 e 0800-055-0195 (ligação gratuita).

A Sabesp diz lamentar os transtornos à população. A reportagem questionou a Sabesp sobre quais regiões ainda estavam sem água ou com abastecimento parcial neste domingo e quantas reclamações haviam sido registradas no período, mas a empresa não respondeu até a publicação deste texto.

A ação, conforme a Sabesp, ocorreu entre as 18h de sábado (21) e as 6h do domingo. A manutenção, ainda segundo a empresa, era necessária para trocar uma grande válvula de 16 toneladas que faz parte do sistema de bombas na estação Santa Inês, que envia a água para a ETA Guaraú para ser distribuída para os municípios.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) afirmou na manhã deste domingo (21) que a manutenção no sistema Cantareira programada para este fim de semana foi finalizada. A empresa também anunciou que o abastecimento de água das cidades afetadas pela operação está normalizado.

