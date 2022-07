Ruas voltam a ser bloqueadas após risco de desabamento na região da 25 de Março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruas na região da 25 de Março voltaram a ser bloqueadas nesta terça (12) após os bombeiros suspenderem os trabalhos em razão do risco de desabamento da estrutura de um dos prédios atingidos por um incêndio. Trajetos de ônibus também estão sendo desviados.

No início da manhã, havia apenas dois pontos de bloqueio: na rua Comendador Afonso Kherlakian com a rua Comendador Abdo Schahin e na rua Niazi Chohfi com a rua 25 de Março.

Depois de uma anova análise da estrutura do prédio, foram interditados outros quatro pontos: rua da Cantareira com a avenida Mercúrio; avenida Prestes Maia com a rua Carlos Souza de Nazaré; ladeira Porto Geral com a rua Boa Vista; e a rua Florência de Abreu com a rua da Constituição.

Os bombeiros chegaram a informar que o comércio estava autorizado a abrir as portas, mas, depois orientou para as pessoas não irem à região da 25 de Março, por causa do risco de desabamento do prédio.

Seis linhas de ônibus que trafegam pela rua da Cantareira e a Senador Queirós, na Sé, tiveram seus trajetos alterados.

O incêndio que começou na noite de domingo (10) já foi controlado, mas não extinto. Ainda há pequenos focos no interior do prédio que corre o risco de desabar. Em vários pavimentos já foi iniciado o trabalho de rescaldo.

Além deste imóvel, outros três edifícios próximos foram afetados. Houve desabamento da estrutura da loja Matsumoto, que fica na rua Barão de Duprat, e do teto da Paróquia Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora, localizada na rua Cavalheiro Basílio Jafet,

Segundo informações da Polícia Civil, o fogo teria começado por volta das 21h após uma explosão na altura do terceiro andar do prédio comercial, localizado na rua Abdo Schahin.

De acordo com Roberto Monteiro, delegado da 1ª Delegacia Seccional do Centro, quando os bombeiros tentavam chegar ao interior do prédio com oxigênio, teria ocorrido uma nova explosão, ferindo dois integrantes da corporação. Um deles teve 36% do corpo queimado. Ambos foram socorridos e levados ao pronto-socorro Tatuapé. O estado de saúde dos dois é estável.

De acordo com os bombeiros, o prédio não tinha AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A prefeitura informou que a edificação é de 1948. No térreo funcionavam lojas e, nos demais andares, escritórios.

Linhas de ônibus com trajetos alterados na região:

— 1206/10 Pq. Vl. Maria - Correio

— 2161/10 Pq. Edu Chaves - Pça. do Correio

— 2182/10 Jd. Brasil - Pça. do Correio

— 5107/10 Term. Sacomã - Praça do Correio

— 5141/10 Term. Sapopemba - Pça. do Correio

— 2104/10 Metrô Santana - Term. Pq. D. Pedro II

Desvio: normal até a rua Paula Sousa, prosseguindo pela rua Paula Souza, avenida do Estado, Pq. Dom Pedro II, prosseguindo normalmente.

RUAS BLOQUEADAS

— Rua Comendador Afonso Kherlakian com a rua Comendador Abdo Schahin

— Rua Niazi Chohfi com a rua 25 de Março

— Rua da Cantareira com a avenida Mercúrio

— Avenida Prestes Maia com a rua Carlos Souza de Nazaré

— Ladeira Porto Geral com a rua Boa Vista

— Rua Florêncio de Abreu com a rua da Constituição