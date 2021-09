RS pode ter granizo e tornado com ventos de 120km/h; tempo muda em SP e RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de uma massa de ar quente no Rio Grande do Sul pode causar fortes tempestades hoje. Os ventos podem chegar a 120 km/h e há risco de chuva de granizo. Uma frente fria chega à região sul no meio da semana, de acordo com o instituto MetSul.

Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, a previsão é de calor e tempo seco hoje. De acordo com o Climatempo, a capital paulista poderá ter a tarde mais quente do ano, registrando 34°C, mas o recorde já pode ser batido amanhã, quando a temperatura pode chegar a 35°C.

O estado também vai sofrer com o tempo seco nesse começo de semana, a umidade do ar ficará abaixo dos 30% na capital e dos 20% no interior. No Rio de Janeiro as máximas vão variar entre 33°C e 37°C.

Na terça, porém, já existe o risco de pancadas de chuva isoladas em regiões isoladas de São Paulo. Mas o tempo vira mesmo a partir da quarta-feira (15), quando o tempo fica mais úmido e frio em todo o estado.

No Rio de Janeiro, o clima fica mais nublado e instável, havendo possibilidade de chuvas na quarta.

A semana vai terminar mais fechada e fria nos dois estados, com São Paulo podendo ter mínimas de 14ºC na quinta (16) e 13ºC na sexta (17). No Rio, a sexta tem previsão de mínima de 22ºC.

O Climatempo aponta que as chuvas também vão chegar à região centro-oeste nesta semana, mas ainda não conseguirão reverter o quadro de seca na região. O norte de Minas Gerais, Belo Horizonte, Goiás e o Distrito Federal, no entanto, devem prosseguir com o ar bastante seco e sem previsão de chuva para os próximos dias.

No norte e no nordeste, o tempo vai seguir quente por toda a semana e com boas possibilidades de chuva.