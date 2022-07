Roubos e furtos em SP no 1º semestre sobem e se aproximam de nível pré-pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os casos de furtos e roubos no primeiro semestre de 2022 no estado de São Paulo já se aproximam dos níveis registrados no mesmo período de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Com a crise sanitária e a implementação de medidas que restringiram a circulação de pessoas, como o fechamento do comércio, vários indicadores de violência diminuíram. Agora, com o relaxamento dessas ações, os casos tem voltado a subir.

No estado, a quantidade de ocorrências de furtos de janeiro a junho deste ano registrou leve alta no comparativo com o mesmo período de 2019. Foram 275.998 casos contra 271.311, segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) nesta segunda-feira (25).

Já em relação aos roubos, o estado ainda registra números menores em 2022 do que os vistos há quatro anos. Apesar disso, o índice aponta que essa modalidade de crime está crescendo, com uma alta de 9,5% no comparativo entre os seis primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado.

Na mesma linha do estado, a capital também registrou leve oscilação de registros. No caso de roubo, foram 68.907 ocorrências registradas entre janeiro a junho deste ano, contra 68.170 em 2019. No comparativo entre 2022 e 2021 houve alta de 12%.

Na contramão dos casos de roubo, os registros de furto registraram queda de 4,6% na capital no comparativo entre esse ano (113.479) e 2019 (118.953).

Os números de roubo e furto em São Paulo podem ser maiores, devido à subnotificação, já que muitas das vítimas evitam registrar boletins de ocorrência.

Já os casos de latrocínio --roubo seguido de morte-- se mantiveram estáveis tanto no estado como na capital.

Entre janeiro a junho deste ano as delegacias pelo estado computaram 85 casos, contra 88 em 2021, 95 em 2020 e 91 em 2019.

Na capital, foram 30 casos neste ano, 34 no anterior, 26 em 2020, e 32 em 2019.