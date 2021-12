Rota inaugurada por dom Pedro 2º em MG terá trens diários no fim de ano

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana de 2021 reservará aos turistas que estiverem nas cidades históricas de Minas Gerais horários especiais para as viagens ferroviárias ligando São João del-Rei a Tiradentes. Inaugurada em 1881 por dom Pedro 2º, a rota entre as cidades mineiras foi uma das que contaram com a presença do imperador em suas viagens inaugurais, como ocorreu também em outros locais. Até a próxima sexta-feira (31), a maria-fumaça que tradicionalmente opera aos finais de semana terá passeios extras. Nesta terça-feira (28), às 15h30, a partir de São João del-Rei. Na quarta (29) e quinta (30), os horários são 10h, 13h30 e 15h30. Já no último dia do ano, o trem partirá da cidade às 10h. No sentido inverso, as partidas de Tiradentes ocorrerão às 16h30 nesta terça, e 11h15, 14h30 e 16h30 na quarta e na quinta. Na sexta-feira, às 11h15. O roteiro contempla 12 quilômetros de travessias por paisagens que apresentam diversidade ecológica e construções que preservam a arquitetura do século 19 e integravam a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas. A Oeste de Minas teve vida curta. Cheia de dívidas e dificuldades para operar, foi liquidada ainda em 1900, 19 anos após a criação, e adquirida pelo governo federal três anos depois. Em 1931, foi arrendada pelo governo mineiro e passou a fazer parte da RMV (Rede Mineira de Viação). Hoje, o trecho é operado pela VLI Logística. A maria-fumaça, que opera com bitola (distância entre a parte interna dos trilhos) de 76 centímetros, percorre as serras do complexo de São José e tem atrações como a rotunda, equipamento que no passado fazia o giro da locomotiva nas estações para que ele pudesse retornar à estação de origem. ​São João del-Rei a Tiradentes (MG) Horários*: 5ª e 6ª, às 10h e 13h (São João del-Rei) e 11h e 14h (Tiradentes); sáb., às 10h, 13h e 15h30 (São João del-Rei) e 11h, 14h e 16h30 (Tiradentes); dom., às 9h e 12h (São João del-Rei) e 10h e 13h (Tiradentes) Trecho percorrido: 12 km Preços: R$ 70 (ida) e R$ 80 (ida e volta); crianças de 6 a 12 anos, pessoas maiores de 60 anos e estudantes com carteirinha válida pagam meia Atrações: maria-fumaça mais antiga do país, diversidade ecológica e arquitetura do século 19 Informações: (32) 3371-8485 (*) para janeiro

