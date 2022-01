Rondônia proíbe destruição de equipamentos em operações ambientais

Apesar de criticar em público a destruição de bens em operações ambientais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nunca cumpriu a ameaça de vetar essa prática. No final de novembro, a Polícia Federal destruiu dezenas de balsas ilegais de garimpeiros no rio Madeira.

O projeto é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos). Ao justificá-lo, o parlamentar disse que se tratava de uma demanda de garimpeiros. Ele afirma que, caso o dono do equipamento destruído seja inocentado mais tarde, ele não pode recuperar o prejuízo.

"Fica proibido (sic) aos órgãos ambientais de fiscalização e Polícia Militar do Estado de Rondônia a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado", diz a lei 5.299, assinada na quarta-feira (12).

A medida, aprovada em dezembro pela Assembleia Legislativa, contraria parecer da própria Sedam (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental) e da PGE (Procuradoria-Geral do Estado).

