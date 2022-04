Rodrigo Garcia recebe 25 pastores para oração no 1º dia no governo de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Garcia, que assumiu o governo de São Paulo nesta sexta-feira (1º), recebeu cerca de 25 pastores e outros religiosos para uma oração em seu primeiro dia no cargo.

O encontro aconteceu durante a visita do prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, ao Palácio dos Bandeirantes.

"Nós recebemos algumas autoridades espirituais, alguns líderes e amigos que são de igrejas daqui de São Paulo, principalmente pastores, bispos, para uma oração em benefício do início do governo do Rodrigo Garcia", diz Machado.

Machado também atua na campanha de João Doria à Presidência, mas, segundo ele, o tema das eleições não foi tratado na reunião.

"A relação será totalmente estável e conjunta, então a discussão da campanha será posterior a essa organização que ele [Garcia] precisa fazer no governo. Rodrigo tem um momento distinto do Doria. Ele precisa governar São Paulo. E Doria precisa construir sua candidatura no país", diz.