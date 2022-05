Rodrigo Garcia cria secretaria para combater doenças infecciosas em SP

Atualmente, o governo estadual até já disponibilizou a vacina para professores da rede pública e privada, indígenas, pessoas com deficiências ou com comorbidades. Mesmo assim, o grupo prioritário continua podendo se imunizar nas unidades de saúde.

Outra dificuldade de vacinação no estado é na campanha contra a influenza. Segundo a secretaria de saúde, a imunização do público-alvo --profissionais de saúde, idosos, crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas-- alcançou somente 40%, enquanto a meta era 90%.

Em relação à vacinação contra o coronavírus, o estado registra em torno de 86% da população com o primeiro ciclo completo. No entanto, cerca de 58% tomaram doses de reforço. Considerando que a variante ômicron tem escape vacinal, especialistas já indicaram que o esquema completo para a cepa deve ser de três doses a fim de evitar quadros graves da doença.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no pico da pandemia, as internações chegaram a 3.399 em março de 2021, e 1.521. Já em janeiro deste ano, a média era de 1.521.

No final de março, o estado de São Paulo registrou a menor média móvel de internações por Covid desde o início da pandemia. No dia 21 daquele mês, houve registro de aproximadamente 223 pacientes internados considerando os sete dias anteriores.

Uip explicou que houve o desenvolvimento de um projeto a pedido do governador Rodrigo Garcia. "O governador gostou do plano e isto virou uma secretaria, porque eu acho que tem que ser uma secretaria com poder de gestão", afirmou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.