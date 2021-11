Rodovias paulistas registram cerca de 2,5 milhões de veículos no feriadão

As rodovias administradas pelas 20 concessionárias sob supervisão do órgão tiveram reforço de pessoal e escalas especiais de equipes de pedágio e atendimento operacional (guinchos, ambulâncias e veículos de vistoria de tráfego, entre outros).

"As equipes da Artesp e de suas concessionárias trabalharam intensivamente para supervisionar o alto movimento nas estradas concedidas, de forma a garantir, com agilidade e competência, a viagem mais tranquila e confortável possível aos motoristas e suas famílias", afirma Milton Persoli, diretor-geral da agência.

Além desses corredores, a rodovia dos Tamoios, importante ligação do Vale do Paraíba ao litoral norte, registrou movimento de 266,1 mil veículos durante o fim de semana prolongado.

O maior movimento entre as concessionárias ocorreu na rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto, por onde passaram 927.689 veículos. Já pelas rodovias Anchieta e Imigrantes foram contabilizados 560,3 mil veículos no período. O sistema Anhanguera- Bandeirantes, por sua vez, registrou a passagem de 720,6 mil veículos. Já nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco a movimentação foi de 346,8 mil veículos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com balanço divulgado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) nesta terça-feira (16), o feriado prolongado da Proclamação da República movimentou mais de 2,55 milhões de veículos entre os quatro principais sistemas viários que ligam a capital paulista aos municípios do interior e litoral paulista. O número superou a previsão inicial, que era a de que circulassem 2,3 milhões de veículos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.