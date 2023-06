Rodovia Rio-Santos (SP-55) tem interdições parciais em São Sebastião

A prefeitura suspendeu as aulas nas escolas situadas na região sul do município por causa da dificuldade de acesso de transporte escolar.

Desde segunda, não foi somente Juquehy a registrar chuva em grande volume. Caíram 160 mm sobre Camburi. Em Barra do Una, foram 158 mm. Os dados são do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Rio-Santos (SP-55) apresenta, nesta quarta-feira (14), interdição parcial, no km 172, na região da Barra do Sahy, e no km 142, na região de Toque Toque, em São Sebastião, litoral de São Paulo. As interdições ocorrem por conta da queda de barreiras registradas desde a tarde de terça (13).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.