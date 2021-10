Rodovia dos Imigrantes tem pista molhada e lentidão de 20 km no sentido litoral de SP

Assim como no litoral, quem deseja passar o feriado em Campinas (99 km de SP) terá pouco sol à disposição. Neste sábado, a temperatura máxima chega aos 24°C com sol entre nuvens, enquanto no domingo, a previsão é de chuva durante todo o dia, com máxima de 22°C. O sol volta a brilhar na terça-feira, com previsão de 26°C.

Interior Já quem busca as cidades do interior paulista encontra estradas livres. Por volta das 15h20, a concessionária CCR Autoban, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes afirmou que não havia congestionamento nas rodovias.

Quem tem como destino a cidade de Santos (77 km de SP) deve enfrentar temperatura amena e chuva durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteoroliga), a previsão tanto para este sábado como para domingo (10) é de chuva a qualquer hora do dia e temperatura máxima de 22°C. O sol deve aparecer entre nuvens apenas na terça-feira (12), quando a máxima sobe um pouco e pode atingir 25°C.

