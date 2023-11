Rodovia dos Imigrantes tem 20 km de congestionamento rumo ao litoral de SP

Na rodovia Carvalho Pinto, que também é usada para quem vai ao litoral norte, o motorista deve ficar atento às condições do tempo. Segundo a Defesa Civil. Por causa de fortes ventos, desabou a estrutura de um posto de combustíveis no km 124, em Caçapava. Ninguém se feriu.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.