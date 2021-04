Rodízio noturno de veículos é mantido na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com o fim do megaferiado, o rodízio noturno segue vigente na capital paulista. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o esquema deve permanecer enquanto a cidade estiver classificada nas fases emergencial e vermelha do Plano São Paulo, quando há restrição de circulação.

A previsão atual do governo do estado é de que fase emergencial siga até o próximo domingo (11). O horário do rodízio segue o do toque de recolher anunciado pelo governador João Doria (PSDB) para a quarentena como forma de diminuir a circulação no trânsito.

A restrição de circulação dos veículos nesse modelo está em vigor desde o dia 22 de março. Ela vale no centro expandido, das 20h às 5h do dia seguinte, de segunda a sexta, inclusive em feriados.

Veículos que desrespeitarem o rodízio serão multados. A portaria, contudo, determina que será aplicada somente uma multa por período para o mesmo veículo, independente das vezes em que houver, no mesmo período, violação.

Como funciona o rodízio noturno

Das 20h da segunda-feira às 5h da terça-feira: placas finais 1 e 2

Das 20h da terças-feira às 5h da quarta-feira: placas finais 3 e 4

Das 20h da quarta-feira às 5h da quinta-feira: placas finais 5 e 6

Das 20h da quinta-feira às 5h da sexta-feira: placas finais 7 e 8

Das 20h da sexta-feira às 5h do sábado: placas finais 9 e 0

Blitze educativas

A prefeitura também vai realizar, entre segunda (5) e sexta-feira (9), blitze educativas com enfoque na prevenção da Covid-19. As ações de conscientização acontecem das 7h às 9h.

Nas blitze, profissionais de saúde irão exibir mensagens aos motoristas, lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença

Locais das blitze educativas

- Segunda-feira (5) - av. Doutor Silvio de Campos x rua Juvêncio de Araújo Figueiredo - zona norte

- Terça-feira (6) - av. Carlos Caldeira Filho x av. das Belezas - zona sul

- Quarta-feira (7) - av. São Miguel x rua Felipe José de Figueiredo -zona leste Quinta-feira (8) - av. Pompéia x av. Francisco Matarazzo - zona oeste

- Sexta-feira (9) - av. do Oratório x rua Nova Timboteua - zona leste