Rodízio de veículos é suspenso em SP em função da greve do Metrô

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha do metrô estão paradas no início da manhã desta quinta-feira (23) por causa de uma greve de 24 horas dos metroviários em São Paulo. Segundo o Metrô, a linha 15-prata do monotrilho também parou. Os trens das linhas 4-amarela e 5-lilás circulam normalmente.

Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento; a Zona Azul e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus.

