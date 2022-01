Risco era iminente, diz médico que previu desabamento em Capitólio há dez anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico Flávio Freitas, 52, passeava de barco em Capitólio (MG) em março de 2012 quando uma enorme fenda em um cânion chamou sua atenção. "Ela me chamou a atenção pelo tamanho, extensão. Eu tirei uma foto e comentei: 'essa pedra vai cair'", lembra ele, que fez um post em sua conta do Facebook na ocasião. Quando passaram a circular os vídeos sobre o acidente na cidade mineira neste sábado (8), mostrando um cânion caindo sobre lanchas de turistas, Freitas não teve dúvidas. "Reconheci que era o mesmo local onde eu tinha tirado a foto", diz ele. O episódio deixou ao menos sete mortos, informou o Corpo de Bombeiros do estado. Há ainda três pessoas consideradas desaparecidas. Freitas afirma conhecer bem a região e que aquele local é muito procurado pelos turistas. A única diferença é em relação aos ângulos dos vídeos e à altura da água, que na época era maior. Para ele, não era preciso ser geólogo para reconhecer o problema. "Com certeza, era uma falha geológica que tinha o risco de queda iminente. Passaram quase dez anos para que acontecesse", diz. Assim que notou que também havia feito um post com o assunto, ele tornou a foto pública em seu álbum do Facebook. A imagem, então, viralizou. Na noite de domingo, a imagem tinha 59 mil compartilhamentos. " Demorou... Mas um dia cumpriu seu destino. Uma pena que foi na hora errada para algumas pessoas", escreveu uma pessoa no post. " Infelizmente aconteceu, caiu", disse outro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.