Rio zera internações por Covid-19 em hospitais da rede municipal, diz prefeitura

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O número de internações por Covid-19 nos hospitais da administração municipal do Rio de Janeiro chegou a zero neste sábado (20). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio nas redes sociais.

"A ciência está vencendo na cidade do Rio de Janeiro. Neste exato momento, é zero o número de internação por Covid-19 nos hospitais municipais do SUS na cidade do Rio", afirmou a pasta, que atribuiu o quadro ao avanço da vacinação contra o coronavírus.

Segundo a prefeitura, 76,5% da população total da capital fluminense já recebeu as duas doses ou a aplicação única dos imunizantes.

Neste sábado, a administração municipal promove o chamado Dia D da segunda dose. A ação permite a repescagem para quem perdeu o prazo previsto para a segunda aplicação.

Há, ainda, a promessa de antecipação da segunda dose para cariocas que se dirigirem aos postos de saúde. Para isso, será respeitado o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda aplicação indicado pelo fabricante de cada vacina, diz a secretaria de Saúde. Os postos de vacinação recebem o público das 8h às 17h.

Com a trégua na pandemia, restrições a atividades econômicas e sociais foram retiradas no Rio.

As máscaras contra a Covid-19, por exemplo, deixaram de ser obrigatórias em lugares abertos e sem aglomeração na cidade no final de outubro. À época, a medida autorizada pela prefeitura foi contestada por especialistas na área médica.

As restrições menores vêm estimulando a circulação de cariocas e turistas pela capital fluminense.

No feriado de Proclamação da República, celebrado no último dia 15, a ocupação da rede hoteleira do Rio alcançou o maior patamar do ano. A taxa foi de 95% dos quartos reservados, segundo o HotéisRIO (Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro). Visitantes aproveitaram o feriado para frequentar praias e pontos turísticos da cidade.