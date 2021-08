Rio volta a suspender vacinação contra Covid e pede agilidade do Ministério da Saúde

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira (10) que a vacinação será suspensa mais uma vez diante da falta de doses, e voltou a cobrar agilidade do Ministério da Saúde na distribuição das vacinas.

A aplicação da segunda dose será mantida normalmente, mas nesta quarta (11) apenas poderão receber a primeira dose adultos acima de 50 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas a partir de 18 anos. Nesta terça, foram vacinados jovens de 25 anos.

No Twitter, o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que a prefeitura foi informada de que as novas doses só chegarão na madrugada de quarta, o que motivou a suspensão. "Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas 10Mi de doses estão lá desde 04/08!", escreveu.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o governo federal tem em estoque 5,8 milhões de doses da Pfizer, 3,4 milhões de Coronavac e 1,1 milhão da AstraZeneca.

Disse, também, que a cidade espera receber o proporcional da sua população para seguir com o calendário e reforçou o pedido para que o Ministério da Saúde distribua as vacinas em, no máximo, 24 horas a partir da entrega pelos produtores.

"Em pleno inverno e com uma nova variante do coronavírus circulando, é imprescindível que todos tenham senso de urgência com a campanha para vacinação da Covid-19", afirma o texto da secretaria.

Segundo o cronograma da prefeitura, nesta quarta seriam vacinados os jovens de 24 anos. O município espera vacinar com a primeira dose todos as pessoas acima de 18 anos até o dia 18 de agosto.

No domingo (8), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou sobre as reclamações de atrasos na distribuição de vacinas.

"Existem alguns municípios que só aplicam 70% das doses distribuídas, e existem outros municípios, como é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, que já aplicaram mais de 90% das doses distribuídas", disse.

"Assim que chega, a gente procura liberar. Eventualmente, quando a velocidade de vacinação no município é grande, pode ser que um dia falte dose. O compromisso é sempre fazer isso com a maior eficiência possível", afirmou.