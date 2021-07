Rio terá vacinação contra Covid-19 acelerada, com uma idade por dia e sem repescagem

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na capital fluminense, a partir da próxima semana, começa uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. O calendário vai acelerar com a imunização com uma idade por dia e sem repescagem.

Nesta segunda (2) serão vacinadas pessoas com 32 anos, na terça (3), as de 31 anos, assim sucessivamente.

Uma nova repescagem está prevista apenas ao fim da campanha de imunização dessa fase, quando chegar à faixa etária de 18 anos, prevista para o próximo dia 18.

De acordo com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), até quinta-feira (30), 3.759.601 pessoas haviam tomado a primeira dose. Outras 137.277 receberam o imunizante da Jassen, de aplicação única.

Esse total representa 73,8% da população carioca acima de 18 anos.

Ainda segundo a SMS, entre as pessoas que seguem o esquema vacinal de duas doses, 1.564.416 já receberam a segunda dose.

Os 92 municípios fluminenses receberam, neste sábado (31), 586.140 doses de vacina contra a Covid-19.

São 283.140 doses da Pfizer para primeira aplicação; 69.000 doses da Oxford/Astrazeneca para segunda aplicação; e 234.000 doses da CoronaVac para as duas aplicações do esquema vacinal.

As vacinas estão sendo distribuídas por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar, além de quatro aeronaves. A remessa que chegou ao estado foi recebida do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, com mais esta remessa, a pasta ultrapassa a marca de 15 milhões de doses distribuídas aos municípios. Ainda segundo o secretário, nesta semana, o Estado do Rio registrou o menor número de internações por Covid-19 desde abril.

Confira o cronograma de vacinação no município do Rio em agosto

2/08 - 32 anos

3/08 - 31 anos

4/08 - 30 anos

5/08 - 29 anos

6/08 - 28 anos

7/08 - 27 anos

9/08 - 26 anos

10/08 - 25 anos

11/08 - 24 anos

12/08 - 23 anos

13/08 - 22 anos

14/08 - 21 anos

16/08 - 20 anos

17/08 - 19 anos

18/08 - 18 anos