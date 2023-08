Rio tem a tarde mais fria do ano nesta segunda-feira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro teve a tarde mais fria do ano nesta segunda-feira (14). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima não passou dos 21,2ºC.

A marca foi registrada na Vila Militar, na zona oeste do Rio, um dos quatro pontos de medição do Inmet. O recorde anterior de tarde mais fria em 2023 era de 21,8ºC, registrado no dia 31 de maio, no Forte de Copacabana, na zona sul.

A Marinha do Brasil emitiu nesta segunda um alerta de ressaca para o período até a noite de terça-feira (15). A previsão é de ondas de até 2,5 metros de altura.

De acordo com o Inmet, um sistema de baixa pressão provoca instabilidade e chuvas durante a semana em áreas de Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com acumulados de chuva inferiores a 50 mm.

Nesta segunda, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, registrou dezenas de cancelamentos de voos e mais de cem atrasos. A operação do terminal foi impactada pelo mau tempo, o que dificultou pousos e decolagens.

Os cancelamentos e atrasos geraram filas e reclamações de passageiros em busca de informações. Responsável pelo Santos Dumont, a Infraero registrou 80 voos cancelados e 124 atrasados, entre partidas e chegadas, até as 15h. Uma das rotas afetadas é a ponte aérea Rio-São Paulo.

A Infraero disse que o aeroporto operou entre 6h20 e 10h01 "abaixo dos mínimos" para decolagens em função de "condições meteorológicas adversas". "No momento, os pousos e decolagens ocorrem com auxílio de instrumentos", disse a estatal após as 15h.