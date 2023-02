Rio tem recorde de calor e sensação térmica de 58ºC

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para este domingo é 24ºC de mínima e máxima de 35º, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sensação térmica chegou aos 58ºC no bairro Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (4), sendo, pelo menos, o recorde deste verão. A informação é do Alerta Rio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.