Rio tem novo recorde de calor e sensação térmica atinge 54ºC em Irajá

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro teve um novo recorde de calor, pelo terceiro dia consecutivo, com os termômetros marcando 40,3°C, às 15h30, na estação Irajá. A sensação térmica chegou a 54ºC, às 13h30.

De acordo com dados do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, no sábado (14) a máxima foi de 39,1°C, com sensação de 51,1°C. O terceiro dia mais quente do verão foi na quinta-feira (12), quando o bairro da zona norte enfrentou 38,8°C, com sensação térmica de 47,3 °C.

Apesar do sol e calor durante, a previsão para a noite de domingo é de pancadas de chuva rápidas e isoladas, com possibilidade de raios.

O Sistema Alerta Rio também divulgou a previsão para o início da semana. A expectativa é que amanhã e terça-feira (17) a máxima chegue aos 40ºC, com baixa possibilidade de pancadas de chuvas rápidas e isoladas no fim de tarde na cidade.

Um balão caiu na praia lotada do Leme, na zona sul do Rio. As imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o momento da queda, mas não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disse que não recebeu nenhum chamado referente ao balão.

Segundo a Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, de 1998, fabricar, vender ou soltar balões é crime. A prática pode causar incêndios.