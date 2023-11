Rio registra sensação térmica de 52,7 ºC no início da manhã

Evite o consumo de bebidas alcoólicas. Elas inibem a produção do hormônio antidiurético e ajudam na desidratação. Se for beber, tome água junto.

Maior sensação térmica neste domingo (12) foi registrada em Irajá, na zona norte, às 13h55. Quem estava lá, sentia um calor de 50,5 ºC. A região também bateu o recorde de maior temperatura do ano no município, de 42,5 ºC.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.