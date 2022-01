Rio recolhe 320 toneladas de lixo das praias após Réveillon

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ano de 2022 começou com a retirada de lixo de praias e outros locais que receberam festas de Réveillon. Prefeituras de cidades como Rio de Janeiro e Balneário Camboriú (SC) montaram operações para recolher a sujeira produzida entre a noite de sexta-feira (31) e a madrugada de sábado (1º). No Rio, a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) removeu 320 toneladas de resíduos nos pontos com festejos de Ano-Novo. A marca, segundo a prefeitura, é 50% menor do que a média histórica das viradas de ano na capital fluminense. O Réveillon de 2022, contudo, teve festa reduzida no Rio. Para tentar frear aglomerações durante a pandemia, a prefeitura cancelou shows musicais, mas manteve a queima de fogos em locais como a praia de Copacabana, na zona sul. Somente nesse ponto, houve a coleta de 167 toneladas de lixo. A passagem de ano em Copacabana também teve registros de arrastões e correria. Pelo menos quatro pessoas foram esfaqueadas durante os festejos no bairro. A prefeitura do Rio afirma que a limpeza da cidade pós-Réveillon contou com 4.372 garis. O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, acompanhou os trabalhos em Copacabana neste sábado. Em nota, ele disse que a limpeza "fluiu com muita tranquilidade" e avaliou que a instalação de caixas metálicas ajudou no descarte correto dos resíduos por parte do público. Balneário Camboriú também teve operação de recolhimento de lixo neste sábado. Segundo a prefeitura do município catarinense, 300 profissionais atuaram na limpeza da faixa de areia da Praia Central após a festa de Ano-Novo. Caminhões e tratores auxiliaram nos trabalhos. Conforme a prefeitura, a operação foi encerrada por volta das 6h20 deste sábado. A quantidade de lixo recolhida não foi informada pela administração. A faixa de areia, que passou por processo de ampliação, conta com 900 lixeiras, de acordo com a administração municipal. "A limpeza da Praia Central pelas equipes da Secretaria de Obras é o fechamento de toda uma operação exitosa. Agora pela manhã, a praia está limpa e perfeita para todos", disse o prefeito Fabricio Oliveira (Podemos). Milhares de pessoas assistiram ao show pirotécnico da virada do ano na cidade. Foram mais de 20 minutos de fogos de artifício, lançados de oito balsas e dos molhes do Pontal Norte e da Barra Sul. Antes da queima, houve contagem regressiva com projeção em uma roda gigante.

