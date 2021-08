Rio manterá cronograma de vacinação, afirma Paes

"Assim que chega, a gente procura liberar. Eventualmente, quando a velocidade de vacinação no município é grande, pode ser que um dia falte dose. O compromisso é sempre fazer isso com a maior eficiência possível", afirmou.

Em ato no município de Botucatu (SP), na manhã deste domingo, o ministro Marcelo Queiroga comentou sobre as reclamações de atrasos na distribuição de vacinas. "Existem alguns municípios que só aplicam 70% das doses distribuídas, e existem outros municípios, como é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, que já aplicaram mais de 90% das doses distribuídas", disse.

Ontem, também nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde do município afirmou, com base em uma página que reúne dados de vacinação, que o Ministério da Saúde teria 9,7 milhões de doses pendentes de distribuição aos estados. "Distribuam!!!!!!", escreveu o prefeito nesta manhã, compartilhando o post.

O Rio vacina amanhã pessoas a partir de 26 anos. O cronograma prevê que até 18 de agosto o município completará a fase de primeira dose para as pessoas acima de 18 anos. Até o fim do mês, haverá repescagem e o início da vacinação de adolescentes.

"Obrigado ministro @mqueiroga2. Acabei de saber que a vacina está embarcando em São Paulo e vindo para o Rio! Nosso calendário garantido essa semana! Bora Vacinar! Galera de 26 prepara o braço para amanhã. Estamos na reta final!", escreveu o prefeito em post no Twitter, marcando a conta pessoal do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou neste domingo (8), em publicação nas redes sociais, que o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no município do Rio de Janeiro está garantido. Ontem, após a Secretaria Municipal de Saúde afirmar que suspenderia o cronograma de primeira dose sem a chegada de novos imunizantes, Paes cobrou publicamente o Ministério da Saúde para acelerar a distribuição de doses.

