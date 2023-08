Rio Grande do Sul tem nova passagem de ciclone

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Sul registra entre esta sexta-feira (18) e sábado (19) a passagem de mais um ciclone extratropical. Mas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o fenômeno deverá ser mais ameno do que os últimos que atingiram o Sul do país nos últimos meses.

Recentemente, o Sul do Brasil passou por dois ciclones extratropicais com efeitos graves. O primeiro, em 15 de junho, causou enxurradas, enchentes e matou 16 pessoas. O segundo, em 13 de julho, fez uma vítima e deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica nos três estados do Sul.

Desta vez, o principal efeito do fenômeno na vida dos gaúchos deverá ser o final do "veranico" atípico para agosto, que elevou as temperaturas máximas no Rio Grande do Sul acima dos 30°C em pleno inverno.

O novo ciclone começou a se formar na quinta-feira (17) nas áreas continentais dos litorais uruguaio e argentino. Ao longo desta sexta-feira, ele avança para o Sul do Brasil, onde poderá provocar pancadas de chuva, rajadas de vento e granizo, mas todos fenômenos de curta duração. Neste sábado (19), a instabilidade deixa o estado rumo ao oceano. Pode haver rajadas de cerca de 60 km/h no litoral.

O Inmet emitiu um alerta laranja de tempestade para toda a região Sul até as 10h de sábado (19), que indica perigo. Outras regiões próximas, como Sudeste e Centro-oeste poderão sentir a passagem do ciclone com tempestades rápidas e ventos intensos, entre 40 km/h e 60 km/h.

Uma faixa que cruza Mato Grosso do Sul e a metade sul de São Paulo está em alerta amarelo, segundo o Inmet, que significa perigo potencial de tempestades.

A chegada do ciclone derruba consideravelmente as temperaturas no Rio Grande do Sul, onde os últimos dias foram de grande amplitude térmica na maior parte do estado. Em Porto Alegre, por exemplo, a mínima na quinta-feira foi de 15°C e a máxima de 33°C.

No sábado, a previsão do Inmet é que esta diferença fique três vezes menor, com mínima de 12°C e máxima de 18°C, patamares amenos para esta época do ano. Já em São Paulo, as pancadas de chuva derrubam um pouco a temperatura, que deve ter máxima de 25°C nos dois dias.