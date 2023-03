Rio Grande do Norte já teve ao menos 252 ataques em quatro dias

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Desde terça (14) foram realizados 252 ataques de criminosos no Rio Grande do Norte. Os dados foram divulgados neste sábado (18) pela Sesed (Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social). A pasta apontou, no entanto, que os números apresentaram redução com o passar dos dias.

Segundo a Sesed, na terça (14), dia em que foi registrada a primeira ocorrência no estado, foram contabilizados 103 atos criminosos. Na quarta (15), este número caiu para 67 ocorrências, redução em 35%. No dia seguinte, quinta-feira (16), foram 56 ataques, queda de 16% em relação ao dia anterior.

O levantamento não inclui os atos criminosos deste sábado (18), que teriam sido sete até as 12h.

De acordo com o Ministério Público potiguar, os ataques têm relação com uma união de facções que reivindicam mudanças nas condições nos presídios do estado. Inspeção realizada no fim do ano passado por órgão federal apontou prática de tortura física e psicológica nas unidades, com castigos e fornecimento de comida estragada.

Até o início deste sábado (18), 455 agentes de segurança pública foram cedidos por para dar apoio ao trabalho das forças estaduais. Os reforços foram enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal, e dos estados do Ceará e da Paraíba. Novos militares deverão chegar nos próximos dias.

Entre as ações realizadas, ocorreram 106 prisões, incluindo 18 presos na Operação Normandia, deflagrada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal na sexta-feira (17). No total foram apreendidas 31 armas, 87 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, além de veículos, dinheiro, drogas e munições.

POLICIAL PENAL MORTO

Um policial penal foi morto na noite de sexta-feira (17) em mais um atentado em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Nos últimos cinco dias, o estado tem registrado uma série de ataques contra agentes de segurança pública e prédios administrativos.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o policial Carlos Eduardo Nazário, de 54 anos, estava de folga quando foi abordado por dois homens em uma moto. Ele foi atingido com três tiros no braço, na perna e no tórax, enquanto estava em um comércio do bairro.

O agente foi socorrido para o Hospital Santa Catarina, mas morreu na sala de cirurgia. Policiais militares fizeram operações na região do Jardim Lola, onde ocorreu o crime, mas não localizaram os autores do crime.

Pelas redes sociais, a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), afirmou que percorreu bairros de Natal durante a noite, acompanhando blitze da Polícia Militar e o trabalho da Força de Segurança Nacional, que foi enviada para dar suporte. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, que desembarcou sexta-feira (17) no estado, acompanhou a governadora.