Rio e São Paulo vivem dia mais quente do ano, com sensação térmica de até 50°C

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As duas maiores cidades do Brasil registraram neste domingo (12) suas maiores temperaturas para 2023, segundo dados das prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Na capital paulista, os termômetros marcaram 36,9°C, superando os 36,5°C registrados em 24 de setembro de 2023.

No Rio, a temperatura foi ainda mais alta: 42,5°C foi computado em Irajá, na zona norte.

O pico anterior havia sido observado no dia 17 de fevereiro, com 41,8°C. Segundo o Alerta Rio, a sensação térmica na estação Irajá chegou a bater 50,5°C neste domingo, por volta 13h55.

A temperatura na cidade foi influenciada por um sistema de alta pressão. "O céu esteve claro a parcialmente nublado e não houve registro de chuva na cidade do Rio de Janeiro", disse o órgão da prefeitura.

O calor levou cariocas e turistas às praias, que ficaram lotadas neste domingo. Na estação Jardim Botânico, a mais próxima das praias da zona sul, a sensação térmica atingiu a máxima de 48,8°C às 10h20.

Com as praias cheias, o Corpo de Bombeiros decidiu antecipar para este domingo o início da Operação Verão, que geralmente começa em dezembro, e reforçou em 20% o efetivo de guarda-vidas. No fim de semana, foram feitos cerca de 900 salvamentos em praias de todo o estado.

No centro da capital, apesar das elevadas temperaturas, milhares de torcedores do Fluminense se reuniram para comemorar o título da Copa Libertadores, conquistado no último sábado em vitória contra o argentino Boca Juniors.

A atual onda de calor que atinge o Brasil deve continuar pelo menos até o próximo domingo (19) em grande parte do país. Segundo as previsões do Climatempo, só duas capitais —Porto Alegre e Florianópolis— vão ter máximas abaixo de 30°C na próxima semana.

Por outro lado, quatro devem superar os 40°C: Teresina, Boa Vista, Cuiabá e Campo Grande. Na capital paulista, as máximas podem chegar a 40°C na sexta (17) e no sábado (18).

Neste domingo, dados do mostram que sete estados seguem com alerta de "grande perigo" devido às altas temperaturas: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Roraima e o Distrito Federal.

SÃO PAULO TEM DIA MAIS QUENTE DE 2023 E RECORDE DE CALOR PARA NOVEMBRO

De acordo com dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média da cidade foi de 36,9°C neste domingo, superando os 36,5°C registrados em 24 de setembro de 2023.

Além de ser o dia mais quente do ano na cidade, esta também passou a ser a data com o maior calor já anotado para um mês de novembro. Até então, o dia mais quente para o mês havia sido registrado em 4 de novembro de 2019, com a temperatura máxima média de 35,3°C.

Já a maior máxima absoluta deste domingo, aquela registrada em um único local, ocorreu na Vila Mariana, na zona sul, onde o termômetro atingiu 38,5°C. Também nesse caso, o calor é recorde para 2023, pois superou os 37,5°C medidos na Mooca e em São Miguel Paulista, ambos na zona leste, em 24 de setembro.

A média de temperatura mínima esperada para o mês de novembro, segundo dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, é de 17,1°C, enquanto a média de temperatura máxima é de 26,4°C. Até este domingo, a média da mínima está em 16,6°C. A média da máxima, porém, já atinge 28,7°C.

"Seguimos sob a influência de um El Niño, de forte intensidade, este fenômeno meteorológico esquenta as águas do Pacífico Equatorial, deixando as médias de temperaturas previstas acima do normal, assim como o volume de chuva", explica o meteorologista do CGE Thomaz Garcia, em nota.

No Mirante de Santana, a estação meteorológica do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) que é referência para a cidade de São Paulo, a temperatura chegou ao 36,7º nesta tarde, segundo medição automática, que não é a oficial para a comparação história. O boletim oficial do órgão federal ainda será divulgado.

No interior do estado de São Paulo, o termômetro alcançou os 40,2°C, na região de Valparaíso, segundo boletim da Defesa Civil do Estado, com dados das estações meteorológicas do INMET.

Altas temperaturas também foram anotadas nas regiões de Presidente Prudente (38,4°C) e de Marília (37,1°C).

Com relação à umidade relativa do ar, os valores ficaram abaixo dos 20% em diversas cidades, índice considerado perigoso para a saúde. O menor valor registrado foi de 13%, em Lins. Outras localidades que ficaram com valores baixos foram Casa Branca (14%), Barra Bonita e Barretos (15%, ambas), além de São Carlos e Ibitinga, as duas com 16%.