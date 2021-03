Rio e Curitiba retomam vacinação contra a Covid-19; veja programação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Capitais como Rio de Janeiro, Curitiba e Cuiabá retomaram a vacinação de pessoas da terceira idade com a chegada de novas remessas de imunizantes. Goiânia precisou interromper a imunização por falta de doses, enquanto Manaus ampliou a vacinação para a faixa dos 60 anos.

Goiânia encerrou nesta quinta-feira (4) a vacinação de idosos (que estava na faixa dos 77 anos) e aguarda a remessa de mais doses para seguir a campanha.

A capital goiana tem cerca de 23 mil doses em estoque, com as 7.400 doses que chegaram nesta semana, e está vacinando idosos acamados com idade igual ou superior a 60 anos, idosos que moram em instituições de longa permanência e profissionais de saúde.

No Rio de Janeiro, a campanha chegou a ser interrompida por oito dias por falta de doses, mas foi reiniciada no dia 25 e prossegue. Se as novas remessas prometidas pelo Ministério da Saúde se confirmarem, a cidade pretende imunizar os idosos com 67 anos ou mais até o fim de março.

Antes do reajuste no calendário, a ideia era vacinar nesse período todos acima dos 60 anos. Nesta semana, o alvo são idosos a partir dos 79 anos, além das pessoas e profissionais de saúde de 80 anos ou mais que perderam sua data de vacinação.

Com o recebimento de mais uma remessa de cerca de 11 mil doses, Curitiba ampliou a campanha de vacinação para idosos entre 81 e 79 anos.

A escala de aplicação foi modificada, levando em consideração também o mês de nascimento, para evitar aglomerações, já que a quantidade de moradores por grupos etários aumenta na medida em que idade diminui. Desde esta sexta-feira (5), os pontos de vacinação da cidade passaram a fazer a imunização tanto da primeira dose quanto da segunda dose.

Belo Horizonte, que começou a vacinação no fim de fevereiro, passou a imunizar idosos a partir de 80 anos na quarta-feira (3) e não registrou atrasos nas aplicações até aqui. Foram enviadas 51,3 mil doses, sendo 33,5 mil doses da Oxford/Astrazeneca e 17,8 mil da Coronavac.

A capital mineira já está aplicando a segunda dose de Coronavac, mas a previsão para quem foi imunizado com a Oxford/AstraZeneca é de que o reforço aconteça em maio.

Vitória, que também começou em fevereiro a campanha, está aplicando a primeira dose para idosos com 80 anos ou mais, em postos de saúde, e em acamados ou restritos ao leito, em casa, e a segunda dose de pessoas com 90 anos ou mais e profissionais de saúde que foram vacinados entre 19 de janeiro e 5 de fevereiro.

Florianópolis vai começar a vacinar idosos entre 80 e 84 anos nesta sexta-feira (5). Pessoas com mais de 85 anos também podem procurar os locais de imunização em qualquer dia. A aplicação está sendo feita no sistema drive-thru ou em casa, no caso de idosos acamados.

Já Porto Alegre ampliou nesta semana a faixa etária de vacinação, incluindo idosos a partir de 79 anos. Segundo a prefeitura, com a última remessa de 21.420 doses da vacina de Oxford, será possível imunizar todos os moradores da cidade dessa faixa de idade.

Campo Grande está vacinando o público de 78 e 79 anos (primeira dose), além de vacinar pela segunda vez os idosos com mais de 90 anos. A capital sul-mato-grossense recebeu na última sexta-feira (26) 13.139 doses, para vacinar esse público idoso e também trabalhadores da saúde com mais de 60 anos que atuam em clínicas particulares e farmácias, o que ocorreu na última semana.

Já em Cuiabá, a vacinação foi retomada na terça-feira (2), após a cidade receber um lote de 6.410 doses. Não há previsão de quando o estoque acabará, pois isso depende do total de pessoas que fazem o agendamento a cada dia.

Estão sendo vacinados trabalhadores da saúde com a segunda dose e nesta quinta (4) começou a aplicação em idosos de 80 a 84 anos. A retomada ocorreu após duas semanas de suspensão por conta da falta de doses.

No Distrito Federal, a vacinação contra o novo coronavírus está ocorrendo normalmente. A secretaria da Saúde recebeu 26,2 mil doses da Coronavac na quarta. Metade será reservada para aplicação da segunda dose.

Com isso, idosos com 75 anos entraram na lista do grupo prioritário que já pode receber o imunizante. A expectativa é vacinar 9.364 pessoas nessa faixa etária.

Até então, as dosas estavam liberadas para pessoas com 76 anos ou mais, profissionais de saúde da rede pública, de hospitais particulares, idosos institucionalizados e indígenas.

No total, foram 143.007 pessoas vacinadas até terça, sendo que 52.680 já receberam a segunda dose.

Salvador recebeu na quarta 14.980 doses da Coronavac. Com a nova carga, foi possível iniciar nesta quinta a aplicação da primeira dose em idosos com idade igual ou superior a 79 anos, bem como em trabalhadores da área de saúde.

No sábado (6) e domingo (4), há a expectativa de ampliar o grupo prioritário para pessoas com idade a partir de 78 anos. Em 16 de fevereiro, a vacinação chegou a ser interrompida na capital baiana por falta do envio de novas doses. Uma semana depois, o plano foi retomado.

Em Manaus, que recebeu remessas extras de vacina por conta do colapso do sistema de saúde, a vacinação não foi interrompida por falta de doses. Na última segunda (1) a prefeitura iniciou a imunização dos idosos entre 65 e 69 anos e a estimativa é que, na próxima semana, comecem a ser vacinados também os idosos de 60 a 64 anos.

Como está a vacinação nas capitais

SUDESTE

- Rio de Janeiro: Cada idade tem dois ou três dias para se vacinar —até dia 6, acima de 78 anos; até dia 13, acima de 75 anos; até dia 20, acima de 72 anos; até dia 27, acima de 69 anos; até dia 31, 68 ou 67 anos. https://prefeitura.rio/noticias/prefeitura-anuncia-calendario-de-vacinacao-ate-o-fim-de-marco-confira-as-datas/

- São Paulo: Começou a vacinação de idosos de 77 a 79 anos na quarta. A imunização está sendo feita em unidades de saúde e pontos de drive-thru. Os locais de aplicação podem ser consultados em https://www.vacinaja.sp.gov.br/

- Belo Horizonte: Começou a vacinação de idosos de 85 anos na quarta e idosos de 84 anos na quinta; começará na segunda (8), para 83 anos; na terça (9), para 82; na quarta-feira (10), para 81 e na quinta (11), para 80 — todos finalizando até o dia 12. https://prefeitura.pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-covid-19

- Vitória: Sendo aplicada a primeira dose em domicílio para pessoas com 80 anos ou mais, acamados, e segunda dose para idosos com 90 anos ou mais e trabalhadores da saúde. www.vitoria.es.gov.br/vacinometro

CENTRO-OESTE

- Goiânia: Vacinação para idosos em geral (que estava no momento na faixa dos 77 anos) terminou na quinta; cidade aguarda remessa de mais doses. https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/

- Cuiabá: está vacinando trabalhadores da saúde e idosos acima de 80 anos; dia 11 começa a aplicação da segunda dose em idosos com 85 anos ou mais.

https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/

- Campo Grande: Vacinou idosos de 79 e 78 anos na quinta e nesta sexta, no Parque Ayrton Senna, no sistema drive-thru.

http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/prefeitura-inaugura-sistema-drive-thru-para-vacinacao-de-idosos-contra-a-covid-19/

NORTE

- Manaus: idosos de 65 a 69 anos começaram a ser vacinados dia 1 de março; não há data definida para o início da vacinação dos idosos de 60 a 64 anos e demais grupos. Idosos acima de 70 anos e profissionais de saúde que ainda não se vacinaram podem procurar qualquer posto de vacinação.

- Belém: vacinação de idosos de 80 a 82 anos começou na terça e de idosos de 78 e 79 anos nesta sexta (5); idosos acima de 82 anos que ainda não receberam a primeira dose devem procurar qualquer posto de vacinação. http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/

- Porto Velho: Vacinação de idosos a partir de 80 anos iniciada no dia 2 de fevereiro. Sem previsão para cronograma de novos grupos. https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/covid19/vacinometrosaude

- Boa Vista: não há datas fixas para cada etapa. Na segunda (1º), começaram a ser vacinados os idosos de 75 a 79 anos. Outras estapas serão divulgadas quando mais remessas chegarem.​

SUL

- Curitiba: Sexta-feira (5) – 81 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho; sábado (6) – 81 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro; segunda-feira (8) – 80 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho; terça-feira (9) – 80 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro; quarta-feira (10) – 79 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho; quinta-feira (11) – 79 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro. https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-novas-doses-curitiba-amplia-vacinacao-a-partir-desta-sexta-para-idosos-entre-81-e-79-anos-veja-o-cronograma/58168 ​

- Florianópolis: 84, 83 e 82 anos, nesta sexta-feira; 81 e 80 anos, no sábado (6). https://datastudio.google.com/reporting/0cc4dda4-9bae-4452-9836-efd2ae73d6d3/page/7FP1B

- Porto Alegre: vacinou idosos a partir de 80 anos na quarta e na quinta; sexta (5) e sábado (6), idosos a partir de 79 anos. https://datastudio.google.com/embed/reporting/df0da4e7-787c-423f-bc08-d4c5a8a2ff2e/page/NnVxB

NORDESTE

- Salvador: idosos com idade igual ou superior a 79 anos começaram a ser vacinados a partir de quinta. No sábado (6) e domingo (7), a expectativa é iniciar vacinação de pessoas a partir de 78 anos. http://www.saude.salvador.ba.gov.br

- Fortaleza: Desde o dia 27 de janeiro, idosos acima de 75 anos são vacinados mediante cadastramento prévio. Não há previsão para cronograma de novos grupos https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/

- Recife: Vacinação de pessoas a partir de 75 anos iniciada no dia 27 de fevereiro. Não há previsão de cronograma para novos grupos. https://conectarecife.recife.pe.gov.br/vacinometro/

- Natal: Vacinação para pessoas com 80 anos ou mais. Outras etapas serão divulgadas conforme novos lotes chegarem à prefeitura. https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/#pessoas-cadastradas-info

- Aracaju: Os idosos estão sendo vacinados no drive-thru do parque Augusto Franco e nas 40 Unidades Básicas de Saúde da capital, das 8h às 17h. Nesta semana, estão sendo vacinados os idosos entre 85 e 89 anos. Na próxima, será a vez das pessoas entre 83 e 84 anos. https://www.aracaju.se.gov.br/

- Maceió: Teve início na segunda-feira (1°) a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 79 anos. A imunização seguirá das 10h às 16h em quatro pontos da cidade. Não há previsão de cronograma para novos grupos. http://www.maceio.al.gov.br/sms/

- João Pessoa: Na segunda-feira (1°), começaram a ser vacinadas pessoas acima de 84 anos. Nesta sexta-feira (5), serão vacinados os idosos a partir de 80 anos. A imunização acontece em três pontos da cidade, das 9h às 17h. https://www.joaopessoa.pb.gov.br/

- Teresina: A partir desta quarta (3), passou a vacinar profissionais da saúde que ainda não receberam as doses e também idosos de 80 a 84 anos pelo sistema de drive thru.

- São Luís: Na próxima segunda-feira (8), a cidade vai passar a aplicar a vacinação em idosos de 75 anos já cadastrados na plataforma do sistema responsável pelo procedimento. https://www.saoluis.ma.gov.br/vacinasaoluis