Rio diz que vai monitorar folia nas ruas após cancelar blocos de Carnaval

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro vai monitorar a cidade durante o Carnaval deste ano, sem impedir que as pessoas saiam pelas ruas, disse nesta quinta-feira (14) o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A fala do secretário ocorreu em uma entrevista coletiva, após ele ser questionado se haveria alguma repressão a blocos de foliões no feriadão de Tiradentes, na próxima semana.

A prefeitura carioca transferiu os desfiles das escolas de samba na Sapucaí para o feriado de abril em razão do aumento de casos de Covid-19 no começo do ano.

As festas dos blocos de rua, contudo, não foram autorizadas, sob alegação de que não haveria tempo hábil para organização da estrutura necessária.

"As pessoas não estão proibidas de sair às ruas. A vacina permitiu que hoje a gente fizesse o desfile [das escolas], que a gente tivesse uma cidade o mais próximo do normal possível. A gente tem uma cidade monitorada pela Ordem Pública, pela Guarda Municipal, e as pessoas têm total liberdade para estarem nas ruas", disse Carnevale.

"Os blocos tradicionais não vão desfilar, já se comprometeram nesse sentido. Entenderam o pouco tempo que tínhamos para organizar os desfiles nas ruas", acrescentou.

Sem a autorização da prefeitura, houve registros de blocos clandestinos em fevereiro, período tradicional de celebração do Carnaval.

À época, os foliões fizeram festas em pontos específicos ou saíram pela cidade, mesmo observados por policiais e guardas municipais.

Na avaliação de membros da prefeitura que participaram da entrevista desta quinta, os episódios de fevereiro não geraram grandes transtornos.

Carnevale aproveitou para fazer um agradecimento a blocos de rua que anunciaram que não desfilariam sem o aval da prefeitura.

"Hoje, o cenário epidemiológico, graças a Deus, é favorável. Mas todos vocês conhecem o Carnaval de rua do Rio de Janeiro, o impacto que tem no trânsito, na vida das pessoas, nos acessos", afirmou.

"Esse evento, o Carnaval macro de rua, exige planejamento operacional detalhado, minucioso. O tempo é necessário para fazer tudo com segurança, com tranquilidade", completou.

Recentemente, a decisão da prefeitura gerou críticas de grupos ligados aos festejos fora do sambódromo.

Ao menos 140 blocos e entidades assinaram um manifesto para protestar contra o cancelamento nesta semana. Na quarta-feira (13), o centro do Rio recebeu um ato em defesa das festas de rua.