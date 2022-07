Rio de Janeiro recebe evento com 114 gatos neste fim de semana

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina. Quem estiver por lá poderá acompanhar a disputa. Três juízes internacionais vindos da Argentina e Itália irão eleger os melhores exemplares e o grande campeão de cada dia com base em categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da FIFe – Fédération Internationale Féline. Os ganhadores acumulam pontos para suas posições no ranking nacional.

Os visitantes poderão ver de pertinho os animais, aprender sobre as peculiaridades das diversas raças participantes, além de conferir produtos exclusivos nas lojinhas e tirar dúvidas sobre cuidados e nutrição com os médicos-veterinários especialistas da Premier Pet, marca de ração que patrocina o evento.

